Gf Vip 7 | un’amata ex Vippona pronta a tornare in Casa? L’indiscrezione bomba

Leggi su isaechia

(Di sabato 15 ottobre 2022) Sevenisse confermata, sarebbe veramente una gran bella sorpresa per tutti i fan di un’ex amatissimache nelladel Gf Vip ha lasciato tanti ricordi. Sembrerebbe infatti che Dayane Mello sia in procinto di varcare nuovamente la porta rossa di Cinecittà! Come riportato da BloggTivvù.com, lasarebbe trapelata da Samara Tramontana durante una diretta aPipol: Io ho un sacco di talpe in giro per l’Italia. Una di queste era sul treno con Dayane Mello Milano Roma. Ed ha visto, mentre lei stava scendendo, che stava parlando al telefono con Alfonso Signorini e probabilmente stava parlando di un ipotetico ritorno al Grande Fratello Vip. Il giornalista Gabriele Parpiglia avrebbe poi aggiunto: Era sul treno con Soleil, c’è stata la telefonata con Alfonso Signorini. Non ...