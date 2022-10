Comune di Avigliano | Concorso per 2 Geometri

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 15 ottobre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Istruttore Tecnico Geometra, categoria C1. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diSi rende noto che é indettopubblico, per soli esami, finalizzato all'assunzione di due istruttori tecnici geometra, categoria C1, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato. Requisiti ed Invio della Domanda Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti, utilizzando la procedura informatica con le modalità descritte nel bando, devono presentare domanda di partecipazione alesclusivamente mediante il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e la compilazione ...