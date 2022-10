Carceri | agenti in ostaggio ad Avellino

Leggi su ildenaro

(Di sabato 15 ottobre 2022) “Ieri è stata davvero una giornata di follia nelledie Poggioreale“. Lo ha denunciato il segretario del Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe), Donato Capece, riferendosi ai gravi episodi accaduti in Campania, sia nella Casa circondariale disia in quella di Poggioreale a Napoli. “Verso le ore 10, nel reparto isolamento di, 2 detenuti hanno preso indi polizia penitenziaria minacciandoli con delle lamette – ha raccontato Capece – Solo grazie al pronto intervento di altro personale di polizia penitenziaria si è riusciti ad entrare nel reparto e mettere in sicurezza i 2 colleghi. Poco dopo, sempre nello stesso reparto, è scoppiata una rissa tra detenuti rientrata grazie e sempre al tempestivo intervento degli ...