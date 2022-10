X Factor 2022 | Ambra | che non si fa scalfire dalle proteste del pubblico

Dopo Rkomi e Fedez, nella quinta puntata di X(ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW) tocca ad Ambra e Dargen D'Amico affrontare i terribili Bootcamp, con l'ormai rodata formula delle sei sedie da riempire e degli ...I concorrenti si sfidano per conquistare un posto nella successiva fase delle Last Call. Dopo Rkomi e Fedez, anche Ambra e Dargen fanno le loro scelte formando il proprio roster composto da 6 ...La seconda e ultima puntata dei Bootcamp vede protagonista soprattutto Ambra Angiolini, che tira fuori un piglio deciso da entertainer navigata ...Concorezzo. Per i Tropea e per Andrea Mandelli (a destra con il basso nella foto sul palco) quella di giovedì è stata una serata di gloria. Il celeberrimo verdetto di X Factor, edizione 2022, è stato ...