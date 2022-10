Stojkovic e il derby serbo | ' Juve | ti manca Milinkovic Vlahovic segna e paga cena a tutti'

"Più che un, quello di domani sarà un derbic… Ci sono cinque giocatori della mia Nazionale: ... E ci sarò anche io in tribuna", racconta Dragan, il c.t. della Serbia, negli anni ...Commenta per primo Dragansarà in tribuna per ilTorino - Juventus. Il ct della Serbia ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Come vivrei un rigore con Vlahovic sul dischetto e Milinkovic - ..."Più che un derby, quello di domani sarà un derbic… Ci sono cinque giocatori della mia Nazionale: Vlahovic e Kostic nella Juventus, Vanja Milinkovic-Savic, Lukic e Radonjic nel Torino. E ci sarò anche ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...