Saputo non si pente | ' Mihajlovic? Dispiace ma inutile guardarsi indietro'

(Di venerdì 14 ottobre 2022) "Posso dormire tranquillo la sera. Io e la società abbiamo fatto di tutto per aiutare l'uomo e l'allenatore . Non mi interessano le critiche di chi non conosce i fatti". Joey, patron del ...

Siate, educati, garbati, modesti, abbiate il coraggio diascoltare la troppa negatività che ci ... Banking and Commodity Sciences 'per averconiugare una storia imprenditoriale di successo ...Joey(foto Image) "sono un concorrente di una gara di popolarità" Anche sui modi dell'esonerosembra avere rimpianti: "sono un concorrente di una gara di popolarità , ...Il patron del Bologna, Joey Saputo ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera: "Le critiche per l'esonero di Sinisa Mihajlovic Posso dormire tranquillo la sera. Io e la società abbiamo fat ...