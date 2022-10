Musk al Pentagono | “Pagate voi i satelliti Starlink per Ucraina”

(Di venerdì 14 ottobre 2022) (Adnkronos) – Elonchiede aldi garantire i fondi per mettere la rete satellitarea disposizione dell’. Il magnate ha ‘acceso’ iall’inizio dell’invasione della Russia, offrendo a Kiev una fondamentale rete per le comunicazioni. Secondo la Cnn, al momentoha donato circa 80mila unitàall’. Il costo dell’operazione, come ha twittato recentemente il numero 1 di Tesla e SpaceX, si aggira finora attorno agli 80 milioni di dollari e supererà i 100 milioni entro la fine dell’anno. Il finanziamento pare destinato ad esaurirsi eha avvisato il: gli Stati Uniti devono intervenire iniettando decine di milioni di dollari ogni mese per evitare che la ...

Elonchiede aldi garantire i fondi per mettere la rete satellitare Starlink a disposizione dell'Ucraina. Il magnate ha 'acceso' i satelliti all'inizio dell'invasione della Russia, offrendo ...È il 233° giorno di guerra in Ucraina. Nuovi raid dell'aviazione di Mosca hanno colpito la città portuale di Mykolaiv. Sempre lungo il fronte meridionale del conflitto, prosegue la spinta di Kiev ...Elon Musk avvisa che non è più in grado di sostenere i costi della cruciale rete di comunicazione garantita dai circa 20 mila terminali satellitari Starlink donati all'Ucraina e in settembre ha avvisa ...Al momento circa 20.000 unità satellitari Starlink sono state donate all’Ucraina, con Musk che ha twittato venerdì che “l’operazione è costata a SpaceX 80 milioni di dollari e supererà i 100 milioni e ...