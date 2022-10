LIVE Musetti-McDonald 6-3 3-2 | ATP Firenze 2022 in DIRETTA | break di vantaggio per il carrarino nel secondo set

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Palla corta e pallonetto in arretramento per! E’ un mago. 3-2! Non va a buon fine il tentativo di serve and volley di: c’è l’allungo nelset. 15-40 Pizzica la riga l’attacco di dritto di. 0-40 RISPOSTA VINCENTE IN ALLUNGO DI! 0-30 Non passa la volée dinonostante il passante dinon fosse pesante. 0-15 In rete il dritto di. 2-2. Rallenta con il back e accelera sul lungolinea. 40-15 Prima vincente di. 30-15 Troppo frettoloso con il dritto in avanzamento. 30-0 Seconda di servizio molto ...