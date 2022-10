Camera | Fontana | ' grazie a Bossi | senza di lui non sarei in politica'

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Permettetemi un ringraziamento personale all'onorevole Umbertoil quale non avrei mai iniziato la mia attività, e, visto che è anche un nostro collega, lo ringrazio personalmente". Lo ha sottolineato il presidente della, Lorenzo, nel suo discorso di insediamento.

Meno di venti giorni fa usciva con le ossa rotte dalle elezioni. La Lega sotto il dieci, anzi il nove per cento, i segnali di rivolta del popolo del Nord, un processo interno intentato da big come ...Cosa dice la Sinistra su Twitter dell'elezione di Lorenzoa Presidente delladei Deputati Lorenzoè il nuovo Presidente delladei Deputati . A votarlo, compatto, tutto il Centridestra. Il Pd di Letta, invece, ha votato Maria ...senza il quale non avrei mai iniziato la mia attività politica, e, visto che è anche un nostro collega, lo ringrazio personalmente". Lo ha sottolineato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel ..."Sono certo - spiega Fabrizio Rossi - che entrambi svestiranno la propria 'casacca' di provenienza e sapranno rappresentare tutti" ...