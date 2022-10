Calciomercato Atletico Madrid | Joao Felix ai ferri corti con la società | il portoghese chiede la cessione

(Di venerdì 14 ottobre 2022) La goccia che ha fatto traboccare il vaso ci sarebbe stata nello scorso match di Champions League contro il Brugesè ormai aicon l’. La goccia che ha fatto traboccare il vaso ci sarebbe stata nello scorso match di Champions League contro il Bruges, dopo che l’ex Benfica è rimasto in panchina a riscaldarsi per diversi minuti senza entrare in campo. Il giocatore, secondo Marca, avrebbe quindi incontrato Jorge Mendes, suo agente, per capire se ci sarebbero margini per una suagià nel mercato di gennaio. Nel contratto diè presente una clausola di 350 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Lì i tifosi dell'hanno confermato di essere dalla sua parte e criticato Simeone per non concedergli lo spazio per brillare. E a gettare benzina sul fuoco ci ha pensato lo stesso Felix, con ...