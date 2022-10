Un bacio in bianco e nero a bordo carrozza | proprio come una favola

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Un romanticoin, un foto inedito condivisa su Instagram. Così la principessa Eugenia di York ha voluto festeggiare il suo quarto anniversario di matrimonio. Avvenuto il 12 ottobre del 2018, quando la figlia del Principe Andrea e di Sarah Ferguson convolava a nozze con Jack Brooksbank. Leggi anche › Eugenia di York fa gli auguri di compleanno al marito Jack: «Quante ne abbiamo passate!» Eugenia di York, una principessa social Non sorprende il post di Eugenia. Del resto, lei è una principessa davvero social. Rispetto ad altri reali più riservati sulla loro vita privata, la secondogenita del principe Edoardo ama postare anche spaccati della sua vita lontana da corte. Compresi quelli da moglie e mamma. Ha pubblicato diverse ...

