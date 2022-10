Tomasi Aspi | Futuro Paese si basa su competenze e giovani

(Di giovedì 13 ottobre 2022) (Agenzia Vista) Roma 13 ottobre 2022 Ildelsi fonda sullee su quelle che sono le risorse più pregiate, i nostri. Vogliamo lavorare in una dimensione di medio e lungo termine, abbiamo bisogno certamente dinel brevissimo, e qui stiamo sviluppando delle academy. Ma abbiamo anche necessità di sviluppare la rete tra le più importanti aziende delproprio per creare l'eccellenza della formazione". Lo ha detto Roberto, ad di Autostrade per l'Italia, a margine della presentazione, a Roma presso la Luiss Business School, di Distretto Italia, il nuovo progetto del Consorzio Elis, di cui guida il turno di presidenza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

