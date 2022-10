Terremoto oggi Catanzaro | scuole chiuse in via precauzionale

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 13 ottobre 2022) (Adnkronos) – "Nel confermare che fino a questo momento non si registra alcun danno a cose o persone correlato" alla scossa diavvenutaalle 00,44 e di magnitudo 4.4, "comunico di aver deciso la chiusura per la giornata didelledi ogni ordine e grado, in via, e al fine di valutare eventuali criticità nelle strutture". Lo scrive su Facebook il sindaco diNicola Fiorita. "Fino a questo momento non abbiamo notizie di danni a cose o persone. La paura ovviamente è stata tanta ma voglio rassicurare tutta la città. – scrive ancora – Polizia locale, Vigili del fuoco, Protezione civile e Amministrazione sono in stato di allerta e stanno monitorando la situazione".