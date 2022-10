Silvia Toffanin indaga il Prati gate | ospite di Verissimo Eliana Michelazzo

(Di giovedì 13 ottobre 2022)fa il colpo grosso per questo weekend. La conduttrice è riuscita ad ingaggiarecomedi. Un risvolto inatteso di quello che si preannuncia il secondo capitolo del più grande scandalo di cronaca rosa in Italia degli ultimi anni. Leggi anche: Dove vedere la replica del GF VIP 7smaschererà PamelaDopo le ultime dichiarazioni di Pamelaal Grande Fratello Vip 7, arriva una reazione forte e chiara da parte dell’ex manager. Nella diretta di lunedì scorsonon ha gradito molto le confessioni dell’ex soubrette del Bagaglino che dichiarava di essere stata vittima ...

Questo week end, infatti, Eliana Michelazzo andrà ospite a Verissimo dadove svelerà finalmente la sua verità. Ce lo ha fatto sapere Giuseppe Candela via Dagospia con una sua notizia ...Poi ha aggiunto sempre rivolgendosi alla conduttrice: "Ti sto dicendo una cosa molto forte ma è la verità. Cosa ti devo dire Sono devoto a lei ". Di recente il conduttore ha ...Dopo le nuove dichiarazioni di Pamela Prati sul “caso Mark Caltagirone” nella casa del Grande Fratello Vip, Eliana Michelazzo - l’ex manager della showgirl sarda coinvolta nella faccenda insieme a Pam ...Non ha dubbi Piera Maggio: conosce i nomi dei colpevoli, delle persone che le portarono via sua figlia 18 anni ...