Roma | sit-in per la pace davanti all’ambasciata russa Letta | “Noi a tutte le manifestazioni per il cessate il fuoco | ma no all’equidistanza”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Laparte dal ritiro delle truppe russe. E’ questo che viene richiesto dai manifestanti che giovedì 13 ottobre si sono dati appuntamentoper chiedere l’immediatoil. Il presidio, organizzato da diverse associazioni tra cui Mean (Movimento europeo di azione nonviolenta), Base Italia, LiberiOltre e il Comitato Giovani per l’Ucraina, ha visto la partecipazione di diversi politici tra cui alcuni esponenti del Partito democratico a partire dal leader Enrico, insieme a Laura Boldrini, Luigi Manconi. “Noi partecipiamo aleche vogliono la fine della guerra e lae che non siano equidistante. Che dicono con chiarezza che c’è un aggredito che è il ...

