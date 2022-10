Reazione a Catena | il Torneo dei Campioni 2022 | data | durata | squadre e regolamento

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Sta per concludersi anche questa edizione di, la più lunga nella storia del game show. Le puntate trasmesse in questi lunghi mesi sono state memorabili ed emozionanti. Sono nati dei nuovi, capaci di far breccia nel cuore degli spettatori. La buona notizia è che alcuni di loro stanno per tornare sul piccolo schermo, infatti al più presto avremo modo di rivederli nuovamente da Marco Liorni. Prima di calare la saracinesca al programma, il celebre conduttore presenterà ildei! Regolamenti,del gioco edella messa in onda, di seguito snoccioliamo tutto quello che c'è da sapere su questa scoppiettante versione.pronto a eleggere la squadra ‘a ...