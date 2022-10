Rachele Scarpa Pd | la più giovane parlamentare a Tpi | “Mi batterò contro Meloni per tutti i diritti”

Leggi su tpi

(Di giovedì 13 ottobre 2022) “Sento tanta emozione e tanta carica, il peso della responsabilità di rappresentare la mia generazione visto che non siamo tanti, tante emozioni messe insieme”, così, la piùdella XIX legislatura a Tpi nella bouvette di Montecitorio a margine dell’elezione del presidente della Camera. Eletta nelle file del Partito Democratico in Veneto,fa parte dei giovanissimi dem candidati da Enrico Letta. In politica è attiva già da dieci anni: era stata candidata alle amministrative in Veneto nel 2020, risultando la prima dei non eletti in una Regione in cui l’avversario Luca Zaia aveva guadagnato oltre il 70 per cento di preferenze. “Alle scorse elezioni ero capolista del mio collegio in Veneto per la volontà di mandare avanti i giovani, un grande onore e una grande ...