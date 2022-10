Omicidio di Roberta Siragusa | bruciata viva a 17 anni | ergastolo per il fidanzato “Non si è pentito”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) È stato condannato all’Pietro Morreale, il 21enne siciliano che nel 2020 uccise brutalmente la fidanzata di 17. Il giovane, già da duein carcere, è accusato di aver tramortito la ragazza con un sasso, di averle dato fuoco e di essersi poi disfatto del corpo. L’imputato, che ha sempre negato di aver commesso l’, ha scelto di non comparire di fronte alla corte d’assise di Palermo per la lettura della sentenza, a cui erano presenti invece i parenti della vittima, costituitisi parte civile, e gli amici. Nella versione di Morreale, che si è contraddetto più volte di fronte agli inquirenti, sarebbe stataa darsi alle fiamme lanciandosi poi da una scarpata. Le prove ottenute dalla procura avrebbero invece dimostrato che ...

