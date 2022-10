GF Vip | ufficiale giudiziario notifica atto a un concorrente e gli pignora i beni | è caos nella Casa

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Questo GF Vip non è un albergo, ma è certo che da quella porta rossa si entra e si esce che è un piacere. Questa volta a quanto pare non c’è una fuga di cui parlare, quanto più di un ingresso davvero poco gradito, ovvero quello di un. Ci sono fatti della vita che vanno oltre le rigide regole d’isolamento del GF Vip. Ladi unè una di queste: nonre unad uno dei concorrenti importerebbe gravi conseguenze dal punto di vista legale per il destinatario del documento, ed è ammesso solo in caso di irreperibilità del soggetto o sua impossibilità a firmare la(se ad esempio è in stato di incoscienza in ospedale). Questa volta la persona che deve ricevere un...

L'interfaccia per l'utente è piuttosto semplice: sono presenti 2494tra cui scegliere, grazie a ... agli utenti vengono offerti 150 dollari per l'aggiunta di nuove voci tramite il canale...E ancora: "L'giudiziario andrà a notificarlo alla casa del Gf". APPROFONDIMENTI Grande Fratello2022 anticipazioni: quando inizia, concorrenti, opinioniste, la guida È piuttosto ...Questo GF Vip non è un albergo, ma è certo che da quella porta rossa si entra e si esce che è un piacere. Questa volta a quanto pare non c’è una fuga di cui parlare, quanto più di un ingresso davvero ...Guai giudiziari per Pamela Prati. In diretta al GF Vip potrebbe presto arrivare un ufficiale giudiziario per un atto di pignoramento.