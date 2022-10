Festa Roma 2022 | al via 17esim edizione con red carpet stellare

(Di giovedì 13 ottobre 2022) (Adnkronos) – È partita ufficialmente la diciassettesimadelladel cinema di. Sul reddella kermesse capitolina, in un Auditorium graziato dalla pioggia, molte celebrità italiane e internazionali. Da James Ivory, che riceverà stasera il premio alla Carriera, ad Anne Parillaud (indimenticabile ‘Nikita’ di Luc Besson) fino a Louis Garrel. A solcare il tappeto rosso, oltre al presidente della Fondazione Cinema perGianluca Farinelli e al direttore artistico Paola Malanga, in prima linea i protagonisti del film d’apertura, ‘Il colibrì’: la regista Francesca Archibugi, Pier Francesco Favino, Benedetta Porcaroli, Laura Morante, Kasia Smutniak, Massimo Ceccherini, Marco Mengoni (che ha scritto la colonna sonora del film). Ospiti della prima serata della ...

La recensione di A Cooler Climate, il film diretto e scritto da James Ivory, tra le proiezioni speciali delladel Cinema di...Il film sarà presentato il 17 ottobre nella sezione Freestyle alladel Cinema di, prima del suo debutto in streaming. La pellicola offre uno sguardo intimo e rivelatore sul musicista che ...''Non basta fare una marcia per la pace. E dire 'Pace' è comunque troppo generico. Si riesce sempre a restare in una zona ...Paul Newman a torso nudo che chiama Joanne Woordward nella scena più incendiaria di La lunga estate calda rappresenta il divo che incarna la… Leggi ...