È Face It Alone | registrato nel 1998 per l' album The Miracle

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Una nuova canzone dei Queen a otto anni dall’ultima. E con la voce di Freddie Mercury. Si chiamait, ed è un brano inciso nel, periodo in cui la band stava registrando l’The, il penultimo a cui prese parte Freddie. Disco contenente I Want It All, uno dei più fondamentali della band. Freddie Mercury, vita, musica, successi guarda le foto Leggi anche › Freddie Mercury: a 30 anni dalla morte delle star ecco perché non ...

"Queen -It" la scritta che appariva insieme a una immagine di Freddy Mercury e un codice QR. Poi sono stati condivisi 15 secondi della canzone come anteprima in cui si distinguevano le ...E' in arrivo una canzone inedita del grande, inimitabile Freddie Mercury. Ad annunciarlo quest'anno erano stati i Queen, che sono stati di parola: arriva adesso infatti 'It'. L'annuncio era stato dato poco prima del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II: "Abbiamo trovato una piccola chicca con Freddie, di cui ci eravamo quasi dimenticati", avevano ...Da oggi è disponibile su tutte le piattaforme streaming un nuovo, emozionante inedito della band inglese, risalente al 1988, che precede l'uscita del cofanetto di The Miracle Collector's Edition ...Il brano, recuperato dalle session dell'album The Mircale, è stato definito da Brian May e Roger Taylor una "vera gemma" ...