Agenzia ANSA

Secondo le prime informazioni l'uomo, un elettricista, sarebbe stato travolto dal crollo di un. Immediato l'intervento di vigili del fuoco, Croce Bianca di Andora e automedica del 118, ma ...Doveva consegnare un pacco, avrebbe cercato di scavalcare unche ha ceduto. L'uomo, 39 anni, è precipitato su una struttura in ferro che spuntava dal cemento armato. È la cronaca del grave incidente sul lavoro avvenuto ieri in via Trevignano, a Manziana,... Crolla muretto in cantiere, muore elettricista - Cronaca ANDORA - Ennesimo incidente sul lavoro in provincia di Savona, questa volta ad Andora, dove un uomo di 60 anni ha perso la vita. Stando alle prime informazioni, l'incidente si sarebbe verificato in un ...Andora (Savona) -Ennesima tragedia sul lavoro in provincia di Savona, questa volta è accaduto ad Andora dove un elettricista di 60 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un muretto.