Corea del Nord | lanciati altri due missili a lungo raggio

Leggi su italiasera

(Di giovedì 13 ottobre 2022) (Adnkronos) – Nuovo teststico delladel. Pyongyang ha lanciato duestrategici,da crociera a, colpendo un obiettivo a 2.000 chilometri di distanza. Lo hanno riferito i media ufficiali. Il leaderno Kim Jong Un ha assistito ieri al test, come ha riportato l’agenzia Kcna, che ha parlato di un test per migliorare “efficienza e potenza di combattimento” deistrategici a disposizione delle forze armate in grado di trasportare “armi nucleari tattiche”. “Grande soddisfazione” da Kim, secondo il quale ladeldeve “concentrare tutti gli sforzi sullo sviluppo continuo e accelerato” per rafforzare le capacità di ...