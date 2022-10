Camera | spunta ipotesi Fontana

(Di giovedì 13 ottobre 2022) (Adnkronos) – Entrato Papa, Riccardo Molinari rischia di uscire cardinale dalla corsa alla presidenza della. In casa Lega si fanno spazio altri nomi, quello di Nicola Molteni ma soprattutto quello di Lorenzo. Ai cronisti che gli chiedono conferma, il vicesegretario della Lega risponde inizialmente con una battuta: “Giorgetti alla Juve, io al Verona…”. Poi però aggiunge sibillino: “E’ ancora in divenire, la notte è lunga”. Intanto alla spicciolata i parlamentari della Lega stanno arrivando al gruppo, mentre, a pochi metri, è in corso la riunione tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Probabile che, dopo il faccia a faccia, il leader della Lega veda e aggiorni i suoi. L'articolo proviene da Italia Sera.

Entrato Papa, Riccardo Molinari rischia di uscire cardinale dalla corsa alla presidenza della. In casa Lega si fanno spazio altri nomi, quello di Nicola Molteni ma soprattutto quello di Lorenzo Fontana. Ai cronisti che gli chiedono conferma, il vicesegretario della Lega risponde ...l'ipotesi Lorenzo Fontana. 'È tutto ancora in divenire. La notte è lunga'. Lorenzo Fontana lo dice ai cronisti che lo intercettano alla, mentre si avvia, con diversi altri deputati ...Il Cavaliere chiede cinque o sei ministeri per FI. Per la fedelissima Affari europei, Turismo o Anziani. Gli Esteri a Tajani, l'editoria a Barachini, un ...(Adnkronos) – Entrato Papa, Riccardo Molinari rischia di uscire cardinale dalla corsa alla presidenza della Camera. In casa Lega si fanno spazio altri nomi, quello di Nicola Molteni ma soprattutto que ...