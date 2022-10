ATP Firenze 2022 | completati i quarti di finale Musetti sfida McDonald | Auger-Aliassime trova Nakashima

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Si sono delineati ididel torneo ATP di. Con una prestazione veramente autorevole, Lorenzoentra tra i migliori otto, dopo aver superato lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles per 6-3 6-0 in poco più di un’ora di gioco. Un successo netto e senza storie quello del toscano, che ha dominato contro un avversario che al primo turno aveva sconfitto Lorenzo Sonego. Adesso neidiaffronterà l’americano Mackenzie, che ha fatto sfumare la possibilità di un derby tutto italiano. Il numero 79 del mondo ha sconfitto, infatti, un positivo Francesco Passaro, che si è arreso per 6-4 7-5 dopo una partita molto combattuta e che ha comunque mostrato le qualità del giovane umbro. Quello di domani sarà il primo ...

... a quattro anni di distanza, cerca di trarre fiducia dal pensiero che magarigli porti ... ma le decisioni possono cambiare : ad esempio ero iscritto all'di Astana ma poi abbiamo optato per ...Nel 2022 sono cambiate le prospettive di Lorenzo Musetti, entrato in Top 30 e capace di vincere il suo primo titoloin carriera. aha centrato il sesto quarto di finale della stagione, il ...Lorenzo Musetti ha parlato dopo il netto successo in due set sullo spagnolo Zapata Miralles (6-3, 6-9), sconfitto nel match valido per gli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Firenze. Dopo la parti ...L’allenatore del giocatore di Carrara dopo la vittoria contro Zapata Miralles: “Musetti è l’ultimo italiano rimasto in tabellone, ma non sente la pressione” Stanchi ma felici. Arrivati ormai alle ulti ...