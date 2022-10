(Di giovedì 13 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Questa mattina ho incontrato il direttore generale del’ospedale San Pio di Benevento Mariaper discutere del futuro del nosocomio sannita e per tracciare una linea strategica che possa valorizzare la sanità locale, andando ad intervenire su quelle che sono le problematiche e difficoltà riscontrate negli ultimi anni”. A dichiararlo il consigliere regionale Luigi. Un meeting proficuo, dunque, quello di stamattina – aggiunge-. Ho trovato una grande apertura non solo nei miei riguardi ma anche nei confronti dei miei colleghi medici, che ho già edotto sul contenuto della conversazione. Sicuramente l’attuale dirigente non ha trovato una situazione semplice da gestire, se si pensa a quanto ereditato dalla passata gestione. Ciò però deve essere solo un motivo in più per fare meglio e al ...

anteprima24.it

Registrazione audio di "Collegamento con Lanfranco Palazzolo dalla Cameral'elezione del presidente del Senato, con le interviste a Filiberto Zaratti, Patty L'e Laura Boldrini", registrato giovedì 13 ottobre 2022 alle 13:41. Sono intervenuti: Filippo Zaratti (......di Hollywood caduto in disgraziail MeToo. Per provare le proprie accuse, Paz si è sottoposta anche alla macchina della verità. Ecco la sua storia Foto di Vincenzo Magnani di FulvioP az ... Abbate dopo l'incontro con Morgante: "Nessun declassamento per il San Pio" La situazione sanitaria, segnatamente quella dell’Ospedale Rummo, diventa sempre più critica. Solo il consigliere regionale Luigi Abbate, nei mesi addietro, ha sollevato il problema. Le criticità sono ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...