Wired Italia

Allenatori di esports Collegandosi sempre al settori deic'è un altro lavoro sempre più ... soprattutto piatti di. Per questo ogni piatto dev'essere presentato nel migliore dei modi, ...Grazie a tecniche difuori dagli schemi e a sabotaggi imprevedibili, non sono mancati i ... Gli streamer si sono ispirati ae franchise popolari, come Overwatch, Borderlands, Monster ... Videogiochi e cucina: tra ricette virtuali e reali Abbiamo provato Wild Hearts, l'action RPG sulla caccia sviluppato in collaborazione tra Koei Tecmo ed Electronic Arts che lancia la sfida a Monster Hunter.. Sebbene i videogiochi tendano ormai a ...Sensi e bollicine in cucina Perché no. Basta portare in tavola una «Cucina sensoriale» (vedi Pietro Leemann, chef di Joia, a Milano). Un tozzetto ...