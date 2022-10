Totti e Ilary | non solo borse e scarpe La lista si allunga | «Rivoglio i gioielli e anche la Smart»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) A tre giorni dalla prima udienza in tribunale, le indiscrezioni sul divorzio traBlasi e Francesconon cessano. E questa volta a tenere banco sono le richieste della conduttrice dell’Isola dei Famosi ai danni del Pupone. Un ricorso che assume sempre di più i connotati delladella spesa. Le richieste diDopo l’annoso e, ormai, noto caso dei Rolex e delle, spunta un lungo e dettagliato elenco di tutto ciò cheBlasi pretende le venga restituito. A rivelarlo è Il Corriere della Sera che aggiunge quanto questa pretesa debba essere risolta con la massima urgenza. Senza quindi che l’iter burocratico e legislativo del divorzio che sta per entrare nel vivo faccia il suo corso.attende con ansia l’arrivo di venerdì 14 ottobre, giorno in ...