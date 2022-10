Torino | 7 intossicati per un liquido sospetto in un pacco alle Poste

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Sono sette le persone rimaste intossicatedi via Reiss Romoli, nella zona Nord di, per via di uncontenuto in unconsegnato nell’ufficio. Come riporta La Stampa, ilsi sarebbe rotto e subito dopo alcuni dipendenti dell’ufficio postale hanno cominciato a sentirsi male, accusando bruciori e nausea. Sono 47 le persone messe in isolamento per precauzione, anche se nessuno di loro ha accusato sintomi. I primi rilievi della squadra specializzata Nbcr – nucleare, biologico, chimico, radiologico – hanno escluso che ilpossa essere nocivo per la salute. L’incidente sarebbe avvenuto7 di oggi 12 ottobre, ma due ore dopo non era stata ancor completata l’evacuazione, con diversi ...

