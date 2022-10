“Ticket to Paradise” |  quella magica alchimia tra George Clooney e Julia Roberts

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) LOS ANGELES –è la nuova commedia romantica di Ol Parker (regista di Mamma Mia! Ci risiamo). La pellicola ha il pregio di riproporre un genere tutt’altro che contemporaneo, eppure ancora efficace: la classica love story idealizzata ma autoironica che ha caratterizzato praticamente tutti gli anni ’90. La principale attrattiva del film, non a caso, è rappresentata due star di grande richiamo soprattutto per un certo pubblico over 35: George. Vederli recitare insieme è un’occasione unica, anche grazie a dialoghi scoppiettanti e pieni d’ironia. I due attori, coppia di amici nella realtà, investono i panni di due ex coniugi alle prese con un matrimonio inaspettato. L'articolo L'Opinionista.

