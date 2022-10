Superbike | Victor Steeman non ce l’ha fatta | deceduto a 22 anni

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Una terribile notizia scuote il mondo della: il pilotaall’ospedale di Faro, in Portogallo, pochi giorni dopo l’incidente avvenuto sul circuito di Portimao sabato scorso. L’olandese, secondo in classifica nella SSP300, era caduto in curva 14, venendo poi investito Jose’ Luis Perez Gonzalez. “Tutto il nostro affetto alla sua famiglia, al suo team e ai suoi cari. Una grande personalità, un caparbio pilota e un’eredità lasciata nel nostro paddock”, si legge sui social del WorldSBK. SportFace.