Sonia Bruganelli corteggiata da un ex concorrente del Grande Fratello Vip | “Ha una forte carica erotica…”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Un exdelVip “corteggia”? L’attuale opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini, non sa di avere un corteggiatore particolarmente famoso: scopriamo di chi si tratta.da un exdelVipè nelle fantasie “erotiche” di Amedeo Goria. L’exdella... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

... Per tale ragione l'uomo non ha nascosto che forse il primo nipotino potrebbe darglielo suo figlio Gian Amedeo: 'Potrebbe essere lui a rendermi nonno...', il giornalista non ha dubbi:...Un ex concorrente del Grande Fratello Vip "corteggia"L'attuale opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini, non sa di avere un corteggiatore particolarmente famoso: scopriamo di chi si tratta....