NAPOLI DIVINO | altra lezione di calcio all’Ajax | Gli azzurri comandano anche in Europa

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)-Ajax 4-2 glidi Luciano Spalletti volano agli ottavi di Champions con due partite d’anticipo. Maradona in festa per l’ennesimo show stagionale della squadra di Spalletti. Ajax travolto con altri quattro gol e biglietto staccato per gli ottavi di Champions League con 180 minuti d’anticipo. Dopo le reti di Lozano e Raspadori nel primo tempo, i Lancieri provano a riaprirla due volte con Klaassen e Bergwijn su rigore. Ma i partenopei si mantengono sempre a debita distanza con Kvaratskhelia dal dischetto e Osimhen.agli ottavi di Champions,diIlbatte l’Ajax 4-2, glihanno fatto capire subito gli olandesi che tipo di serata sarebbe stata al Maradona, con un uno-due che ha ...

Napoli da Vivere

... Plze - Bayern Gruppo D : Tottenham - Frankfurt , Sporting CP - Marseille Calcio di inizio ore 21:00 CET se non indicato diversamente Cosa guardareaffamato di gol "" hanno ...Mercoledì 12 ottobre- Ajax (18:45 CET) Highlights: Ajax -1 - 6 La vittoria per 6 - 1 ad Amsterdam è stata la più ampia di sempre per ilnelle trasferte europee. "" è ... Suoni Divini Divino Vino a Sorrento con concerti gratuiti di grandi artisti italiani Il calciatore serbo, autore di un gol nelle prime otto presenze stagionali, è in scadenza il prossimo 30 giugno 2024. Si complica il rinnovo di Saša Lukic con il Torino. Sasa vuole un top club e per t ...Alcune squadre hanno già nel mirino gli ottavi di finale: qualcuno riuscirà a fermare Napoli e Club Brugge E chi reagirà dopo una sconfitta alla terza giornata