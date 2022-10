Autosprint.it

... sanzioni sul budget cap permettendo, a come finire nella maniera migliore l'annata: ed Helmutha un'idea tutta sua. Clamoroso: Red Bull in pista ad Imolafesteggiare il titolo! Questione ..., nelle interviste rilasciate ai connazionali di Servus TV e Osterreich , ha infine voluto indicare le prioritàle ultime quattro gare: 'Quando vinci, vuoi sempre ottimizzare ulteriormente ... Marko: "Per noi adesso la priorità è il 2° posto di Perez" Il consulente della Red Bull ha detto che il team di Milton Keynes andrà alla caccia della doppietta nella classifica Piloti, traguardo mai raggiunto dalla squadra e per questo addirittura più importa ...Non ha dubbi Helmut Marko, ora che Max Verstappen è campione del mondo l’obiettivo è il secondo posto in classifica di Sergio Perez ...