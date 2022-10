Le Banche centrali non mollano la presa | mercati sempre più nell’angolo

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Dai verbali Fed nuovi segnali per mosse aggressive sui tassi, la Bce discute su una riduzione del bilancio e la BoE è pronta a chiudere i rubinetti appena riaperti. Così le Borse si deprimono e i tassi dei bond decollano

Agenzia ANSA

Ledel G7 sono fortemente impegnate a centrare la stabilità dei prezzi, in linea con i loro mandati. Continuano a monitorare l'impatto delle pressioni dei prezzi sulle aspettative di ...La Fed è più determinata che mai a fermare un'inflazione "a livelli inaccettabili". Ma la corsa dei tassi Usa rischia di travolgere le altrecostrette a seguire il passo. Come la Bce, dalla cui presidente Christine Lagarde arriva un appello a "collaborare", perché l'Ue fa i conti con un rischio - recessione più pronunciato ... G7: impegno delle banche centrali per la stabilità dei prezzi - Economia