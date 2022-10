La migliore amica della mia ex | Tardelli | confessione sconvolgente su Myrta Merlino

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Lui: "Non sono per le interviste di coppia. Sembriamo Al Bano e Romina, poi, la gente non ci sopporta più". Lei: "Loro si sono lasciati, io voglio morire con te". Così Marco, l'urlo più celebre del calcio italiano ai Mondiali '82, e, la storica padrona di casa di L'aria che Tira, hanno parlato del loro amore in una lunga intervista rilasciata al CorriereSera. Insieme da sei anni, l'affiatamento di un legame divenuto forte nel tempo si percepisce chiaramente. "Io ho avuto due mariti, ho avuto figli col primo e il secondo, ma la sensazione di dire 'ho trovato casa mia, non desidero altro' non l'avevo mai provata. Sono inquieta, intollerante, ma con Marco sento che sono arrivata". Così si confida la giornalista parlando del compagno, l'ex calciatore e allenatore, che dal canto suo, dichiara: ...