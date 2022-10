(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Dissidi interni alla famigliadopo la clamorosa sconfitta dellaper 2-0 contro il Maccabi Haifa in Champions League. Secondonon ha preso bene le parole del post partita diche ha parlato di ‘rabbia e vergogna’, difendendo però Massimilianonel post gara ha twittato tre puntini di sospensione. Senza nessun altro commento, quasi a volerre il suo disappunto. Disappunto con cosa? Con la prestazione, certo. Ma il tweet non è arrivato al termine del match, ma alla fine dell’intervista dia Sky. SportFace.

SPORTFACE.IT

...tv all'ennesima disfatta della, umiliata anche dal Maccabi Haifa, e ora si sfoga. Giampiero Mughini commenta il momento nero della sua squadra del cuore in una lettera aperta a. ...Mario Sconcerti per il Corriere della Sera maccabi haifaÈ subito finita la partita del Milan e non è mai cominciata quella della Juve. Tra le due sconfitte molto più grave quella della Juve, ormai senza parole, tanto che ha sentito il bisogno ... Juventus, Dagospia: spaccatura tra Lapo Elkann e Andrea Agnelli sulla conferma di Allegri