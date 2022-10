Joe Biden frena | nessun dialogo con Mosca sul mantenimento di parte dell’Ucraina

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) «Dipende da cosa vuole discutere». Così, in un’intervista alla Cnn, Joeha commentato la notizia secondo cui il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov non avrebbe escluso un incontro tra Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti al G20 in Indonesia di metà novembre.ha spiegato che non ha intenzione di negoziare consull’Ucraina al G20, ma prenderebbe in considerazione un incontro se Putin volesse parlare, ad esempio, del rilascio di Brittney Griner, l’americana in carcere in Russia. «Non ho intenzione di negoziare, eo è pronto a farlo, con la Russia sull’Ucraina, suldi. Quindi dipenderebbe in modo specifico da cosa vuole discutere», ha spiegato, mettendo in evidenza che le ...