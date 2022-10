Javier Zamora | storia di una infanzia migrante

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) «Un giorno, farai un viaggio per venire da noi. Come un’avventura. Come Simba prima di tornare a casa». È questa la frase che, dalla California, i genitori ripetono per telefono L'articolo proviene da il manifesto.

green.it

Scompare a 89 anni il cardinale messicanoLozano Barragan, presidente emerito del pontificio Consiglio della pastorale per gli ...consacrati e ai fedeli laici della Chiesa particolare di, ...La Conferenza episcopale messicana (Cem) si unisce al cordoglio per la morte del card.Lozano Barragán, presidente emerito del Pontificio Consiglio per la pastorale della salute, ...a(... Biodiversità, l'alternativa ai pesticidi in agricoltura Sebastián Scalera denunció una serie errores informativos y contradicciones jurídicas de la jueza Brenda Madrid. Ahora decide la cámara de apelaciones de Lomas de Zamora.Con más de 50 millones de reproducciones y contando, el video oficial de "No Se Va", de Grupo Frontera, es uno de los más vistos del momento en YouTube. Tal es el grado de impacto que el material, est ...