DP World Tour | Andalucia Masters 2022 | sette gli azzurri al via

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Seconda tappa del trittico spagnolo del DPche si sposta da Madrid a Sotogrande, sulla Costa del Sol, dove dal 13 al 16 ottobre andrà in scena l’Estrella Damm N.A. Andalucíasul percorso del Real Club Valderrama.gliin campo: Edoardo Molinari, Guido Migliozzi, Francesco Laporta, Renato Paratore, Nino Bertasio, Andrea Pavan e Filippo Celli in un contesto di buon livello dove difenderà il titolo l’inglese Matt Fitzpatrick, vincitore a giugno di un Major (US Open). Giocatori spagnoli decisi a concedere il bis dopo il successo di Jon Rahm (assente nell’occasione) nell’Open nazionale. Attraversano un buon momento Alfredo Garcia-Heredia e Alejandro Cañizares, i migliori alle spalle del vincitore a Madrid, ma alla vigilia riscuotono credito anche Rafa Cabrera Bello, ...

