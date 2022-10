Cosa fare e dove andare per il Ponte dei morti 2022? Le idee di viaggio in Italia e all’estero

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Per molti è iniziato il conto alla rovescia per ildeideldi inizio novembre e in tanti sono in cerca di una località in cui trascorrere questi giorni di vacanza. Si tratta di una 4 giorni di festa da passare lontani dagli impegni quotidiani. I più fortunati, infatti, potranno contare su un riposo che prende il via il 29 di ottobre per protrarsi fino al 1 novembre. Ma quali sono le mete tra le quali scegliere? Possono essere diverse le destinazioni per i vacanzieri, anche se bisognerà prima decidere se restare in. Destinazionine Tra gli altri itinerarini tra i quali scegliere ci sono i castelli dei Ducati di Parma e Piacenza,sarà possibile visitare: l’antica corte ...