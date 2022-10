CdS – “Il Milan darà l’assalto a Sander Berge a gennaio”

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) 2022-10-11 16:28:02 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del CdS:, la conferma del collegamento tra club rossonero e il mediano norvegese classe 1998 dello Sheffield United, arriva direttamente dalla testata lo Sheffield Star. Da Sheffield: “Il” In realtà, dalle parti del South Yorkshire, si è già un passo avanti. Si dà già per assodatodel Diavolo al perno della zona nevralgica delle Blades ed è scattato l’allarme: “La squadra è impegnata nella difficile risalita in Premier League dopo la retrocessione in coda alla stagione 2020-2021 e non può permettersi di un giocatore di simile valore – scrive appunto lo ‘Star’ – a metà stagione“. ...