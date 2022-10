Wta 500 San Diego 2022 | Trevisan facile al secondo turno | Osorio battuta in due set

Leggi su sportface

(Di martedì 11 ottobre 2022) Martinaavanza aldel torneo Wta 500 di San(cemento outdoor con un montepremi di 757.900 dollari) in corso di svolgimento al Barnes Tennis Center, in California. La numero uno d’Italia e numero 31 del ranking mondiale non ha avuto problemi a spazzare via la colombiana Camila, battendola per 6-3 6-4 in un’ora e ventitré minuti di gioco. Adesso alimpegno molto complicato per l’azzurra, visto che se la dovrà vedere con la statunitense esperta Danielle Collins, numero diciannove al mondo e capace di battere la Garcia, testa di serie numero sette del seeding, per 6-3 7-6(4). Un match abbastanza anomalo e a due facce quello giocata dall’azzurra, che nel primo set si unisce alla sua avversaria in ...