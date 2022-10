Tifoso dell' Ajax accoltellato a Napoli | indaga la Digos | probabile aggressione ultrà

Una bruttissima notizia alla vigilia della gara cruciale di Champions di domani al "Maradona". È stato accoltellato nella notte fra lunedì e martedì, intorno all'1.30, unolandese'Ajax, A. S. di 21 anni. Dopo aver salutato altri tifosi'Ajax stava attraversando da solo in piazza Bellini ed è stato assaltato da un folto gruppo di ultrà. Gli aggressori lo ...Rilevante, perché è la prima panchina'ex campione del Mondo e bandiera della Roma. Poi, c'è la ... imparagonabile sul piano tecnico, ha rappresentato l'incarnazione del giocatore -. Forse ...Una bruttissima notizia alla vigilia della gara cruciale di Champions di domani al "Maradona". È stato accoltellato nella notte fra lunedì e martedì, intorno all’1.30, un tifoso olandese dell’Ajax, A.Fanno discutere la lista delle «raccomandazioni» pubblicata dal Barcellona per la sfida di domani sera. Pesano le tensioni dopo la gara dell’andata e il mancato rigore per il fallo di mano di Dumfries ...