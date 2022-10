Salvini | da Lega nè veti nè pretese | serve vertice leader

(Di martedì 11 ottobre 2022) Matteoè "in costante contatto" con gli alleati, e fa sapere che la"non hané preclusioni, lavora per un'intesa soddisfacente nel centrodestra e conferma di avere le idee chiare ...

...della', spiegano le fonti leghiste. Tra i papabili per il Mef si fa il nome di Giancarlo Giorgetti, che questa mattina ha partecipato a una riunione dei vertici del partito con. Nell'...Una riunione frae i dirigenti del partito, fra cui Giancarlo Giorgetti , e alla fine un'apertura non da poco rispetto all'ipotesi che allavada il ministero dell'Economia: "Sarebbe motivo di grande ...Intanto, il leader di Forza Italia è arrivato a Roma nella giornata di martedì 11 ottobre e si è subito trasferito a Villa Grande dove ha incontrato il segretario della Lega Matteo Salvini. In un ...Chiuderebbe la questione di assegnare un ministero di peso alla Lega, Giorgia Meloni avrebbe un interlocutore di cui si fida. Unico problema: probabilmente Salvini pensava - e pensa - ad architetture ...