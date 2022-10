Perché gli Ucraini abbattono i ponti di Putin e vanno capiti

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 11 ottobre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/10/As-Np-1-5.mp4 Due giorni dopo l’attentato russo al ponte in Crimea, i russi hanno lanciato 80 missili in contemporanea verso obiettivi civili. E qualcuno già dice: “Be’, in fondo se la sono cercata.” Ma come ragionano ‘sti? Ovvio che se sfidi, facendo saltare in aria il ponte simbolo del suo potere, poi quello s’incazza e ti fa un mazzo tanto. Certo, ovvio come era ovvio che, se dei partigiani rossi italiani non avessero fatto saltare in aria un’innocua banda di tedeschi che, durante l’occupazione nazista di Roma passeggiava per via Rasella, non ci sarebbero state le Fosse Ardeatine; una rappresaglia costata 335 morti civili innocenti… Continua ascoltando il podcast di Alessandro Sallusti del 10 ottobre 2022 L'articolo proviene da Nicola Porro.