Firenze Post

, Greta Thunberg sta con i sì alle centrali nucleari 'Se ancora sono in funzione credo che sarebbe un errore spegnerle e passare al carbone', ha affermato, intervenendo al talk - show di ...Ad esempio, la centraledi Turkey Point in Florida (Stati Uniti d'America), che si trova ...solare stanno supportando il posizionamento di pannelli solari sulle barriere antirumore in... Nucleare Germania: Greta Thunberg rinnega sé stessa, un errore spegnerle forse più in Germania che negli Stati Uniti, giocando con le nostre menti per farci temere per la nostra sicurezza e incolumità. Non credo che Berlino si discosterà dalle sanzioni occidentali o farà ...In Germania si dibatte sulla decisione di Robert Habeck di lasciare in riserva due delle tre centrali nucleari ancora in funzione, solo fino ad aprile 2023. L'ecologista ritiene ad ogni modo che bisog ...