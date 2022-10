Maestra muore in classe davanti agli alunni | sotto choc i bambini

L'eco della tragedia è arrivato anche nella città natale della, Naro. Il sindaco Maria Grazia Brandara a nome di tutta la città si è stretta " intorno al dolore della famiglia di Giovanna ...È morta sotto gli occhi atterriti degli alunni della sua classe e a nulla sono serviti i tentativi di rianimarla. Giovanna Fabrica, 44 anni,alla primaria "Carlo Ederle" di Villa Bartolomea, in provincia di Verona, si è accasciata in classe per un malore improvviso ieri pomeriggio poco dopo le 14. Immediato il tentativo di soccorso ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...E’ deceduta così, come riporta l’Arena, in quella scuola che tanto amava e dove tutti la apprezzavano per il suo modo sempre pacato e gentile, Giovanna Fabrica, 44 anni, maestra alla primaria ...