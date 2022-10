(Di martedì 11 ottobre 2022) Vi presentiamo la nostraa M.E.R.L.O.T per il suo primo album,: il cantautore lucano ci ha raccontato delle sue, dei live di Roma e Milano e del sogno di collaborare con Gazzelle e Calcutta Vi presentiamo la nostraa M.E.R.L.O.T per il suo primo album,, uscito il 30 settembre. Il giovane cantante lucano ci ha parlato di sé e delle canzoni del suo disco, delle suee dei suoi imminenti live a Milano e Roma, oltre al sogno di collaborare con Gazzelle e Calcutta. L'articolo proviene da Spettacolo.eu.

Spettacolo.eu

Barbara D'Urso manda in onda alcuniriepilogativi dell'intera vicenda, partendo dalla primissimarilasciata proprio alla conduttrice in cui annunciò di essersi fidanzata. Dopo la ...Nel corso dell', Joy ha rivelato che uno spin - off di Westworld probabilmente non si ... che uscirà il 21 ottobre su Prime. Mentre si parla anche di una potenziale e ultima stagione di ... M.E.R.L.O.T, video intervista Gocce: «La vera forza è ammettere le proprie fragilità» Barbara D'Urso svela un retroscena su Pamela Prati a Pomeriggio 5: "Mi trattò malissimo dietro le quinte dopo un'intervista" ...Gli Anelli del Potere, intervista a Lenny Henry: parla l'attore dell'Harfoot Sadoc Burrows nella serie tv su Prime Video dal 2 settembre.