Gas | Cingolani | Il Paese è in sicurezza | l' inverno sarà tranquillo

(Di martedì 11 ottobre 2022) Il ministro della Transizione ecologica: 'Sul rigassificatore di Piombino certezze non ne ho. Spero che tutti si rendano conto che lanazionale dipende da ...

Il ministro della Transizione ecologica: 'Sul rigassificatore di Piombino certezze non ne ho. Spero che tutti si rendano conto che la sicurezza nazionale dipende da ...Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto, a un webinar della Rcs Academy sul Repower Eu. .poi la sposteremo in un sito non invasivo", ha chiarito Cingolani. Recentemente il ministro, proprio parlando dell'emergenza energetica, aveva spiegato che vanno distinti i timori economici-inflattivi ..."Il Pnrr marcia senza perdere nemmeno un giorno, la stagione invernale credo sarà tranquilla, gli stoccaggi hanno superato il ...